Рома – Байер 1:0

Гол: Бове, 63.

В четверг в Лиге Европы проходят первые матчи 1/2 финала. В одном из них итальянская Рома принимала немецкий Байер, пишет 24 канал.

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В прошлом сезоне подопечные Моуриньо выиграли Лигу конференций. Теперь же "волки" близки к трофею более высокого сорта. Тем более что получение его даст Роме путевку в ЛЧ, которую из-за чемпионата им будет сложно достичь.

Битва за Лигу чемпионов

Впрочем, Байер тоже не сможет попасть в топ-четверку в Бундеслиге, поэтому вес выхода в финал повышался. К тому же Моуриньо противостоял бывшему своему подопечному Хави Алонсо. Испанец играл три сезона в Реале под руководством "Особого".

Первый тайм был довольно спокоен. Ни одна из команд не выделялась на поле, нанеся минимальное количество выстрелов. А уже после перерыва Рома принялась доказывать свой статус фаворита.

Победа на классе

Римляне контролировали игру и часто беспокоили вратаря леверкузенцев Градецки. Своего они добились в середине второго тайма. Абрахам перепасовался из Бове и оказался на ударной позиции.

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Кипер Байера парировал сложный удар англичанина, но тот же Бове оказался первым на добивании и не промахнулся. После этого Хави Алонсо усугубил нападение заменами, но римляне продолжили вести поединок и могли удвоить счет.

Впрочем, он остался минимальным. Таким образом, "волки" остаются фаворитами, но через неделю нужно не проиграть в Леверкузене. А это будет не так просто, в этом сезоне Байер дома обыгрывал такие команды как Атлетико и Баваря.

Видео гола Бове: