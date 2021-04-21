Аталанта после того, как сняла скальп с Ювентуса, стремится выпить крови "волков". Клуб из Бергамо за 31 тур набрал 64 очка и претендует на то, чтобы впервые в истории выиграть "серебро" Серии А.

Стоящее Безумный гол Малиновского принес Аталанте победу над Ювентусом: видео

Зато Рома вряд ли сможет попасть в топ-4, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

К самому престижному турниру Европы "волки" все еще могут пробиться, если выиграют Лигу Европы. В полуфинале Рома сойдется с Манчестер Юнайтед.

Рома – Аталанта: прогноз Favbet

На бумаге фаворит поединка именно Аталанта. Победу подопечных Джан Пьеро Гасперини оценивают коэффициентом 2,01. Зато на победу команды Паулу Фонсеки букмекеры предлагают коэффициент 3,75. Ничья в поединке оценена коэффициентом 4,05.

Сейчас Рома имеет неудачную серию из шести матчей без побед в противостояниях с Аталантой. В пассиве Ромы 4 поражения. Еще два матча завершились ничьей.

В шести предыдущих матчах против "волков" Аталанта забивала минимум дважды. Следовательно, можно попытаться сделать ставку на индивидуальный тотал Аталанты более 2.5, который оценен коэффициентом 2,3.

Зато римский клуб не радует результативностью в матчах против Аталанты, что в последних поединках. Индивидуальный тотал Ромы меньше 1 оценен коэффициентом 2,39.

В предыдущем матче против Ювентуса победу Аталанте принес гол Руслана Малиновского. Букмекеры предлагают коэффициент 2,80 на гол украинского футболиста. В лагере Ромы специалисты выделяют Эдина Джеко. Результативный удар боснийца оценен коэффициентом 2,40.

Поединок Рома – Аталанта начнется в 19:30.