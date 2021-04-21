Аталанта після того, як зняла скальп з Ювентуса, прагне випити крові "вовків". Клуб з Бергамо за 31 тур набрав 64 очок і претендує на те, щоб вперше в історії виграти "срібло" Серії А.

Варте уваги Божевільний гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом: відео

Натомість Рома навряд чи зможе потрапити у топ-4, щоб гарантувати собі вихід у Лігу чемпіонів у наступному сезоні.

До найпрестижнішого турніру Європи "вовки" все ще можуть пробитися, якщо виграють Лігу Європи. У півфіналі Рома зійдеться з Манчестер Юнайтед.

Рома – Аталанта: прогноз Favbet

На папері фаворитом поєдинку є саме Аталанта. Перемогу підопічних Джан П'єро Гасперіні оцінюють коефіцієнтом 2,01. Натомість на звитягу команди Паулу Фонсеки букмекери пропонують коефіцієнт 3,75. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 4,05.

Наразі Рома має невдалу серію із шести матчів без перемог у протистояннях з Аталантою. У пасиві Роми 4 поразки. Ще два матчі завершилися нічиєю.

У шести попередніх матчах проти "вовків" Аталанта забивала мінімум двічі. Відтак, можна спробувати зробити ставку на індивідуальний тотал Аталанти більше 2.5, який оцінений коефіцієнтом 2,3.

Натомість римський клуб не тішить результативністю що в матчах проти Аталанти, що в останніх поєдинках. Індивідуальний тотал Роми менше як 1 оцінений коефіцієнтом 2,39.

У попередньому матчі проти Ювентуса перемогу Аталанті приніс гол Руслана Маліновського. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,80 на гол українського футболіста. У таборі Роми фахівці виділяють Едіна Джеко. Результативний удар боснійця оцінений коефіцієнтом 2,40.

Поєдинок Рома – Аталанта розпочнеться о 19:30.