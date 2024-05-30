Непростая победа: Свитолина обыграла француженку Парри и вышла в 1/16 Ролан Гаррос
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла второй матч на Открытом чемпионате Франции. В рамках 1/32 финала одесситка встречалась с француженкой Диан Парри.
Элина Свитолина – Диан Парри 2:0 (6:4, 7:6(3))
Неделю назад соперницы уже встречались на турнире в Страсбурге. Тогда Свитолина уверенно победила представительницу Франции по итогам двух сетов, пишет 24 Канал.
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Свитолина преодолела второй раунд Ролан Гаррос
Вторая встреча состоялась на кортах Парижа. 63-я ракетка мира создала немало проблем титулованной украинке.
В первом сете на корте шла равная борьба. После шести сыгранных геймов счет был 3:3. Однако Элина сумела собраться и вырвать партию 6:4.
После пяти геймов второго сета Свитолина уверенно вела в счете 4:1. Однако Парри воспользовалась ошибками украинки и перевела партию в тайбрейк.
И все же украинская теннисистка сумела переломить ход встречи. Свитолина выиграла шесть розыгрышей подряд и победила со счетом 7:3. В общей сложности матч длился один час и 53 минуты.
В третьем круге Элина Свитолина встретится с победительницей дуэли румынки Аны Богдан и "нейтральной" россиянки Анастасии Павлюченковой.
Напомним, что в 1/16 финала также сыграет украинка Даяна Ястремская, обыгравшая китаянку Ван Яфань.