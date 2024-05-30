Яфань Ван – Даяна Ястремская 0:2 (2:6, 0:6)

Это была первая очная встреча между соперницами. Поединок длился менее, чем один час и закончился разгромом, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинок осталось трое: Ангелина Калинина упустила верную победу и покинула Ролан Гаррос

В начале матча теннисистки обменялись геймами на своей подаче, после чего Даяна Ястремская продемонстрировала полную доминацию на корте. Украинка при счете 5:1 позволила сопернице сделать брейк, однако, как оказалось позже, то был последний гейм в активе Ван Яфань.

Во второй партии третья ракетка Украины не позволила китаянке ни в одном гейме дойти даже до счета ровно, а на своей подаче отдала вообще лишь один розыгрыш. В итоге, Ястремская оформила "сухой" сет и впервые в карьере пробилась в третий круг Ролан Гаррос.

По ходу матча украинская теннисистка сделала один эйс при двух двойных ошибках, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов и выиграла 6 из 7 геймов на своей подаче.

Интересно. В нынешнем сезоне Даяна уже выиграла 7 матчей на мэйджорах (2 в Париже и 5 в основной сетке Australian Open) – это повторением ее личного рекорда на турнирах Grand Slam в течение одного года.

Отметим, что в 1/16 финала Даяна Ястремская сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф. Они встречались между собой в апреле на Мастерсе в Мадриде и тогда американка одержала уверенную победу со счетом 6:4, 6:1.