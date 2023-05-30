Леся Цуренко (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) 2:0 (6:2, 6:4)

У Франції стартував другий турнір Grand Slam цього року Ролан Гаррос. У жіночому турнірі почали боротьбу одразу шість українок, пише 24 канал.

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Останньою на старт вийшла третя ракетка України Леся Цуренко. Їй дісталась вкрай непроста суперниця – Барбора Крейчикова з Чехії. Дівчина раніше перемагала на Олімпіаді та Ролан Гаррос у 2021-му, а наразі йде 13-ою в рейтингу WTA.

Попри статус явного андердога, українка взяла різкий старт і у першому сеті двічі змусила чешку віддати гейм на своїй подачі. Другий же сет почався не за планом Цуренко.

Суперкамбек Лесі

Тенісистка з Рівненщини програла три перших гейми, у тому числі два "своїх". Втім Леся вирішила не дарувати Барборі паритет по сетах, а зрівняла рахунок до 4:4. А брейк на останній подачі та третій реалізований матч-пойнт дозволив українці закрити гру в два сети.

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Таким чином, Цуренко створює сенсацію та виходить у друге коло Ролан Гаррос, де вона не була з 2019 року. Там її суперницею стане або китаянка Лінь Чжу, або ж американка Лорен Девіс.

Окрім Лесі, у наступний раунд турніру пройшла Еліна Світоліна, яка вибила першу ракетку Італії Мартіну Тревізан. Суперником одеситки у другому колі стане австралійка Сторм Хантер.