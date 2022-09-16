В четверг, 15 сентября, Динамо провело матч против кипрского АЭКа в Лиге Европы. Динамо проиграло 0:1. Это было второе поражение для команды в группе Лиги Европы. А также шестое поражение за семь матчей.

Как это было Динамо катится в пропасть: команда Луческу проиграла АЭКу в Лиге Европы – видео гола

До этого сезона Динамо никогда не стартовало с двух подряд поражений в чемпионате Украины. А также никогда не проигрывало дважды подряд в Лиге Европы в начале групповой стадии.

Кроме того, это был 14-й матч на групповой стадии еврокубков для Динамо под руководством Луческу. И за это время команда смогла выиграть только один раз – 8 декабря 2020 года обыграть в Киеве венгерский Ференцварош 1:0. Еще два матча закончились вничью (против Ференцвароша и Бенфики). Остальные – проиграли. Разница мячей – 6:27.

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Сейчас у Динамо будет пауза, связанная с матчами национальных сборных. Следующий поединок команда проведет 2 октября против Миная. А уже 6 октября команда сыграет против французского Ренна на выезде очередной матч в группе Лиги Европы.