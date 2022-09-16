В четвер 15 вересня, Динамо провело матч проти кіпрського АЕКа в Лізі Європи. Динамо програло 0:1. Це була друга поспіль поразка для команди в групі Ліги Європи. А також шоста поразка за сім матчів.

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До цього сезону Динамо ніколи не стартувало з двох поспіль поразок в чемпіонаті України. А також ніколи не програвало двічі поспіль в Лізі Європи на початку групової стадії.

Окрім того, це був 14 матч на груповій стадії єврокубків для Динамо під керівництвом Луческу. І за цей час команда спромоглася виграти лише один раз – 8 грудня 2020 року обіграти в Києві угорський Ференцварош 1:0. Ще два матчі закінчилися внічию (проти Ференцвароша та Бенфіки). Решта – програли. Різниця м'ячів – 6:27.

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Зараз в Динамо буде пауза, пов'язана з матчами національних збірних. наступний поєдинок команда проведе 2 жовтня проти Минаю. А вже 6 жовтня команда зіграє проти французького Ренна на виїзді черговий матч в групі Ліги Європи.