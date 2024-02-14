Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс высказал мнение, что чемпиону WBA в легком весе Джервонту Дэвису необходимо провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

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Рой Джонс хочет увидеть бой Дэвиса и Ломаченко

"Возможно, Джервонте надо пойти и подраться с Ломаченко. Они оба выступают в 135 фунтах. Почему бы не подраться с Ломаченко прямо сейчас?

Победит ли Лома Дэвиса? Я не знаю. С Танком очень сложно иметь дело. У парня действительно много оружия и инструментов", – сказал Джонс.

Напомним, Джервонта Дэвис последний бой провел в апреле 2023 года, нокаутировав Райана Гарсию. В июле Джервонта вышел из тюрьмы Балтимора, где провел 44 дня из-за нарушения условий своего домашнего ареста.

Ломаченко 12 мая 2024 года проведет бой за вакантный пояс IBF против бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Таким образом, потенциальный поединок Василия с Джервонтой может быть объединительным.

Кстати. В период с 2018 по 2020 годы Ломаченко владел поясом WBA Super, который ныне принадлежит Дэвису. Проиграл украинец его в 2020-м единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу.