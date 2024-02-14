Ексчемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс висловив думку, що чемпіону WBA в легкій вазі Джервонті Девісу необхідно провести бій з українцем Василем Ломаченком.

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Рой Джонс хоче побачити бій Девіса та Ломаченка

"Можливо, Джервонті треба піти й побитися з Ломаченком. Вони обидва виступають у 135 фунтах. Чому б не побитися з Ломаченком прямо зараз?

Чи переможе Лома Девіса? Я не знаю. З Танком дуже складно мати справу. У хлопця справді багато зброї та інструментів", – сказав Джонс.

Нагадаємо, Джервонта Девіс останній бій провів у квітні 2023 року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.

Ломаченко 12 травня 2024 року проведе бій за вакантний пояс IBF проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа. Таким чином, потенційний поєдинок Василя з Джервонтою може бути об'єднавчим.

До речі. У період з 2018 по 2020 роки Ломаченко володів поясом WBA Super, який нині належить Девісу. Програв українець його у 2020-му одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу.