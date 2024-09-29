В ночь с 28 на 29 сентября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса. Главным событием шоу стал чемпионский бой за вакантный пояс WBC USA в супертяжелом весе между Цотне Рогавой и Александером Флоресом, пишет 24 Канал.

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Первый титул Рогавы

Бой выдался не слишком простым для одессита. Цотне активно начал поединок, бомбардируя соперника мощными ударами. Уже после первого отрезка американец заработал рассечение левого глаза.

Рогава хотел одержать досрочную победу и в конце второго раунда отправил Флореса в нокдаун. К чести соперника он сумел дать отпор украинскому боксеру.

В 5-м раунде Флорес даже перехватил инициативу и потряс Рогаву. Конкурентный бой продолжался до завершения 10-го раунда.

В итоге судьи единогласным решением отдали победу украинцу – 98-91, 97-93 и 99-90. Цотне Рогава завоевал вакантный титул чемпиона США по версии WBC.

Рогава – новый чемпион США: видео

Украинец одержал 10-ю победу в 10 поединках на профессиональном ринге. На счету Рогавы 7 досрочных побед.