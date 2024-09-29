У ніч з 28 на 29 вересня у Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу. Головною подією шоу став чемпіонський бій за вакантний пояс WBC USA у надважкій вазі між Цотне Рогавою та Александером Флоресом, пише 24 Канал.

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Перший титул Рогави

Бій видався не надто простим для одесита. Цотне активно розпочав поєдинок, бомбардуючи суперника потужними ударами. Вже після першого відрізку американець заробив розсічення лівого ока.

Рогава хотів здобути дострокову перемогу і наприкінці другого раунду відправив Флореса в нокдаун. До честі суперника він зумів дати відсіч українському боксеру.

У 5-му раунді Флорес навіть перехопив ініціативу та потряс Рогаву. Конкурентний бій тривав до завершення 10-го раунду.

У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу українцю – 98-91, 97-93 та 99-90. Цотне Рогава виборов вакантний титул чемпіона США за версією WBC.

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Українець здобув 10-ту перемогу у 10 поєдинках на професійному рингу. На рахунку Рогави 7 дострокових звитяг.