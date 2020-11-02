Живая легенда тенниса Роджер Федерер установил очередной рекорд, хотя и пропускает сезон из-за травмы. Швейцарец установил рекорд по количеству недель, которые провел в топ-20 рейтинга ATP.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер проводит рекордную 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP. Об этом сообщает Ultimate Tennis Statistics.

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Впервые Роджер попал в топ-20 лучших 2 апреля 2001 года. После этого Федерер выбыл из "двадцатки", но 23 апреля вернулся в топ-20 рейтинга.

Второе место в истории по этому показателю занимает американец Джимми Коннорс (917 недель). На третьем месте идет его земляк – Андре Агасси (868).

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Отметим, что за карьеру Федерер провел 310 недель на вершине рейтинга, что также является рекордом.

Федерер пропускает сезон-2020

У Федерера травма колена, о которой стало известно на Australian Open-2020.

Швейцарец вышел в полуфинал и несмотря на боль отыграл весь поединок против Новака Джоковича. Федерер никогда не снимался с матчей.

Впоследствии Роджер сообщил, что вернется на корт летом из-за операции. Однако швейцарцу пришлось сделать еще одну операцию. Поэтому до конца сезона Федерер не сыграет.