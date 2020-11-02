Жива легенда тенісу Роджер Федерер встановив черговий рекорд, хоча й пропускає сезон через травму. Швейцарець встановив рекорд за кількістю тижнів, які провів у топ-20 рейтингу ATP.

Четверта ракетка світу Роджер Федерер проводить рекордний 1000-й тиждень у топ-20 рейтингу ATP. Про це повідомляє Ultimate Tennis Statistics.

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Вперше Роджер потрапив у топ-20 найкращих 2 квітня 2001 року. Після цього Федерер вибув з "двадцятки", але 23 квітня повернувся у топ-20 рейтингу.

Друге місце в історії за цим показником займає американець Джиммі Коннорс (917 тижнів). На третьому місці йде його земляк – Андре Агассі (868).



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Зазначимо, що за кар'єру Федерер провів 310 тижнів на вершині рейтингу, що також є рекордом.

Федерер пропускає сезон-2020

У Федерера травма коліна, про яку стало відомо на Australian Open-2020.

Швейцарець вийшов у півфінал і попри біль відіграв весь поєдинок проти Новака Джоковича. Федерер ніколи не знімався з матчів.

Згодом Роджер повідомив, що повернеться на корт влітку через операцію. Однак швейцарцю довелося зробити ще одну операцію. Тому до кінця сезону Федерер не зіграє.