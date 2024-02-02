Среди недавно освобожденных есть немало защитников и гражданских людей, которые пережили 7 кругов ада в плену. Одним из них стал родственник футболиста Александрии Родиона Плаксы, который в декабре публично поднял тему военнопленных, отпраздновав гол упоминанием о героях Азовстали.

К теме Игрок Александрии поддержал украинских воинов ценой желтой карточки: фото поступка

Счастье в семье футболиста Александрии

Украинский игрок поделился радостным событием и рассказал о первом общении с родным человеком:

Недавно состоялся обмен пленными. Среди них был муж моей сестры, который находился в плену более 20 месяцев. Для меня он брат. Сегодня представилась возможность с ним пообщаться по видеосвязи, правда, недолго – минут 5. Он очень-очень изменился. Я рад, что он вернулся. Эмоции зашкаливают... Это не передать словами. Сестра до сих пор не может поверить.

Родион отметил, что воин сейчас проходит реабилитацию и призвал не забывать о других военнопленных, среди которых есть и его друзья.

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, он пройдет курс реабилитации и, надеюсь, уже скоро воссоединится с семьей. Но еще большое количество защитников до сих пор находятся в плену, в том числе – герои из Азовстали. Среди них и два моих друга, с которыми я раньше играл в футбол. Надо за каждого бороться. Надеюсь, что все, кто сейчас находятся в плену, обязательно вернутся домой,

– заявил футболист.

Отметим, что Родион Плакса является уроженцем Угледара, который сейчас находится в прифронтовой зоне. Он является воспитанником футбольного клуба Мариуполь, за который выступал до начала полномасштабного вторжения. Сезон-2022/2023 провел в Черноморце, после чего перебрался в Александрию.

Справка. В нынешней кампании игрок сыграл 10 матчей за команду Руслана Ротаня, в которых забил 2 мяча. После возобновления чемпионата Александрия первый поединок сыграет дома против Шахтера. Базовый день проведения тура – 24 февраля.