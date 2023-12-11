На амуниции футболиста было написано: "Верните наших героев Азовстали" и "Сколько еще ждать? 23 отряд морской охраны", пишет 24 Канал. За это нетривиальное празднование игрок получил желтую карточку. А в считанные минуты оформил дубль.

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Отметим, что 21-летний Плакса – уроженец Угледара и питомец Мариуполя. Прошлый сезон он провел в составе Черноморца, а летом 2023 стал игроком Александрии. Суммарно в УПЛ сыграл 23 матча.

Поступок футболиста / Скриншот по трансляции

К слову. В ходе 17-го тура украинского футбольного чемпионата, команда Александрия на выезде одержала убедительную победу над Металлистом 1925 года со счетом 3:0.

Уместно ли было наказание

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар для Sport.ua прокомментировал справедливость этих наказаний:

"В общем, на этот раз обошлось без серьезных огрехов арбитров. В частности, Соловьян, обслуживавший матч Металлист 1925 – Александрия, сначала не заметил момент столкновения Кулаковского и Дмитренко, после которого "горожан" упал, но после консультаций с VAR сигнализировал, что пенальти не назначит.

Кстати, я на месте Соловьяна не наказывал бы александрийца Плаксу желтой карточкой, когда после забитого гола он на камеру показал надпись на щитке: "Поверните Героев Азовстали".

Да, где-то было нарушено правило обращения с амуницией, но идет война, а надпись была патриотическая и злободневная. По-моему, арбитру следовало сделать Плакси устное замечание и уточнить, что в случае повторения будет предупреждение», – заявил он.