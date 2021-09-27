Родригес вел себя неадекватно, – Суркис рассказал, почему Динамо выгнало легионера
Источник:"Великий футбол"
Жерсон Родригес летом покинул киевское Динамо, переехав во Францию. Динамо впервые рассказало о трансфере игрока сборной Люксембурга.
Суркис: Родригес говорил, что его нельзя менять
Игорь Суркис, президент Динамо, назвал причину ухода Родригеса. По его словам, клуб отпустил Родригеса, ведь футболист считал, что должен играть в каждом матче.
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Родригес очень сильный футболист, но он считал и говорил об этом вслух, что должен быть игроком основного состава. И ни в коем случае его нельзя заменять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры. Еще и вел себя неадекватно,
– заявил Суркис.
Президент Динамо добавил, что нет незаменимых футболистов и качество игры стоит на первом месте.
"Поэтому мы отдали его в аренду с правом выкупа, и нет, сегодня незаменимых нет. Качество игры – прежде всего", – резюмировал Суркис.
Родригес покинул Динамо: главное
- Французский клуб Труа арендовал Родригеса у Динамо в конце лета. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
- По данным СМИ, французский клуб обязан выкупить контракт футболиста у Динамо примерно за 4 миллиона евро.
- Также Труа якобы заплатит киевлянам 1 миллион евро за аренду игрока.