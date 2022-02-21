Остается во Франции
26-летний нападающий досрочно не покинет французский Труа. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский, который говорил с президентом Динамо Игорем Суркисом.
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Почему Родригес мог покинуть Труа
В клубе указали на "дверь" футболисту сборной Люксембурга после нарушения режима. Труа отметил, что досрочно расторгает арендное соглашение и исключает форварда из команды.
Сам Родригес, контракт которого принадлежит Динамо, назвал такое заявление французского клуба ложью. Жерсон заявил, что не покинет Труа.
- В футболке клуба Лиги 1 Родригес отыграл 12 матчей, в которых забил один гол и совершил один ассист.
- Арендное соглашение с Труа рассчитано до конца июня 2022 года. У Труа есть возможность выкупа футболиста.