Остается во Франции

26-летний нападающий досрочно не покинет французский Труа. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский, который говорил с президентом Динамо Игорем Суркисом.

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Почему Родригес мог покинуть Труа

В клубе указали на "дверь" футболисту сборной Люксембурга после нарушения режима. Труа отметил, что досрочно расторгает арендное соглашение и исключает форварда из команды.

Сам Родригес, контракт которого принадлежит Динамо, назвал такое заявление французского клуба ложью. Жерсон заявил, что не покинет Труа.