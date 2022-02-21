Залишається у Франції

26-річний нападник достроково не покине французький Труа. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський, який мав розмову з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

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Чому Родрігес міг покинути Труа

У клубі вказали на "двері" футболісту збірної Люксембургу після порушення режиму. Труа зазначив, що достроково розриває орендну угоду та виключає форварда із команди.

Сам Родрігес, контракт якого належить Динамо, назвав таку заяву французького клубу брехнею. Жерсон заявив, що не покине Труа.