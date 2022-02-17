Опроверг информацию
Пресс-служба Труа сообщила, что досрочно разрывает аренду с Жерсоном Родригесом. Футболист вернется в Динамо, которому принадлежит контракт. Однако сам футболист не подтвердил эту информацию.
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Он опровергает, что больше не является игроком французского клуба. Родригес назвал это все ложью и больше никак не прокомментировал эту странную ситуацию.
Футболист отметил, что все объяснения может дать его менеджер.
В Труа же отметили, что выгнали скандального легионера в качестве меры пресечения.
Родригес уже был исключен из заявки Труа
- В конце 2021 года футболист оказался вне заявки команды. Но после того, как клуб возглавил новый главный тренер Бруно Ирлес Родригеса снова вернули в клуб.
- Жерсон был арендован 31 августа 2021 года. В договоре аренды было право выкупа футболиста.
- За французский клуб успел сыграть 12 матчей, в которых забил один гол и совершил один ассист.
- Труа после 24 туров идет вблизи зоны вылета из Лиги 1 – 16 место среди 20 клубов.