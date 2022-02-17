Опроверг информацию

Пресс-служба Труа сообщила, что досрочно разрывает аренду с Жерсоном Родригесом. Футболист вернется в Динамо, которому принадлежит контракт. Однако сам футболист не подтвердил эту информацию.

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Он опровергает, что больше не является игроком французского клуба. Родригес назвал это все ложью и больше никак не прокомментировал эту странную ситуацию.

Футболист отметил, что все объяснения может дать его менеджер.

В Труа же отметили, что выгнали скандального легионера в качестве меры пресечения.

Родригес уже был исключен из заявки Труа