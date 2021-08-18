Родригес может покинуть Динамо ради клуба Серии А
18 августа 2021 , 17:27Читати новину українською
Источник:сайт Альфредо Педуллы
Легионер Динамо Жерсон Родригес вскоре может покинуть киевский клуб. Игрок сборной Люксембурга близок к тому, чтобы продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Динамо ведет переговоры о продаже Жерсона
Итальянский журналист Альфредо Педулла информирует, что новичок Серии А Салернитана ведет переговоры с Динамо о покупке Жерсона.
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О переходе Родригеса могут объявить еще 18 августа.
- Недавно Родригес в разговоре с ютуб-каналом "Бомбардир" заявлял, что не против сменить клуб. По словам Жерсона, он мечтает поиграть в Англии.
- Атакующий футболист отметил, что поговорит с президентом Динамо Игорем Суркисом относительно своего будущего.
Следует отметить, что легионер пропустил предыдущий матч Динамо в чемпионате Украины. 11 августа киевляне победили Минай в перенесенном матче 1 тура УПЛ. Родригес даже не попал в заявку Динамо на поединок.Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года из чемпионата Японии. По данным Transfermarkt, Динамо заплатило за игрока 2 миллиона евро. В 2020 году киевляне отдали Жерсона в аренду в турецкий клуб Анкарагюджю. После возвращения люксембуржец стал основным футболистом Динамо.