Родригес может покинуть Динамо ради клуба Серии А

Легионер Динамо Жерсон Родригес вскоре может покинуть киевский клуб. Игрок сборной Люксембурга близок к тому, чтобы продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Динамо ведет переговоры о продаже Жерсона

Итальянский журналист Альфредо Педулла информирует, что новичок Серии А Салернитана ведет переговоры с Динамо о покупке Жерсона.

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О переходе Родригеса могут объявить еще 18 августа.

Недавно Родригес в разговоре с ютуб-каналом "Бомбардир" заявлял, что не против сменить клуб. По словам Жерсона, он мечтает поиграть в Англии.

Атакующий футболист отметил, что поговорит с президентом Динамо Игорем Суркисом относительно своего будущего.

Следует отметить, что легионер пропустил предыдущий матч Динамо в чемпионате Украины. 11 августа киевляне победили Минай в перенесенном матче 1 тура УПЛ. Родригес даже не попал в заявку Динамо на поединок.