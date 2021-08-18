Динамо ведет переговоры о продаже Жерсона
Итальянский журналист Альфредо Педулла информирует, что новичок Серии А Салернитана ведет переговоры с Динамо о покупке Жерсона.
Кстати Футболист киевского Динамо может перейти в российский клуб
О переходе Родригеса могут объявить еще 18 августа.
- Недавно Родригес в разговоре с ютуб-каналом "Бомбардир" заявлял, что не против сменить клуб. По словам Жерсона, он мечтает поиграть в Англии.
- Атакующий футболист отметил, что поговорит с президентом Динамо Игорем Суркисом относительно своего будущего.
Следует отметить, что легионер пропустил предыдущий матч Динамо в чемпионате Украины. 11 августа киевляне победили Минай в перенесенном матче 1 тура УПЛ. Родригес даже не попал в заявку Динамо на поединок.