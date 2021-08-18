По данным источника, московский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста два миллиона евро. Текущее соглашение с Динамо рассчитано до июня 2024 года.

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Это на 500 тысяч больше, чем киевский клуб заплатил польскому Леху. При этом трансферная стоимость игрока обороны киевлян, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

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