По данным источника, московский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста два миллиона евро. Текущее соглашение с Динамо рассчитано до июня 2024 года.
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Это на 500 тысяч больше, чем киевский клуб заплатил польскому Леху. При этом трансферная стоимость игрока обороны киевлян, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.
Что известно о карьере Кендзеры в Динамо
- В минувшем сезоне УПЛ Кендзера провел в составе киевлян всего один матч, не отметившись результативными действиями. Всего же на его счету шесть забитых мячей в 159 матчах за Динамо.
- На счету игрока 23 матча в составе сборной Польши, в которых он отметился двумя результативными передачами.
- Кендзера перешел в Динамо из Леха летом 2017 года.