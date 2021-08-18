Динамо веде переговорити про продаж Жерсона

Італійський журналіст Альфредо Педулла інформує, що новачок Серії А Салернітана веде переговори з Динамо щодо купівлі Жерсона.

До речі Футболіст київського Динамо може перейти до російського клубу

Про перехід Родрігеса можуть оголосити ще 18 серпня.

Нещодавно Родрігес у розмові з ютуб-каналом "Бомбардир" заявляв, що не проти змінити клуб. За словами Жерсона, він мріє пограти в Англії.

Атакувальний футболіст зазначив, що поговорить з президентом Динамо Ігорем Суркісом щодо свого майбутнього.

Слід зазначити, що легіонер пропустив попередній матч Динамо у чемпіонаті України. 11 серпня кияни перемогли Минай у перенесеному матчі 1 туру УПЛ. Родрігес навіть не потрапив у заявку Динамо на поєдинок.

Жерсон перейшов у Динамо влітку 2019 року з чемпіонату Японії. За даними Transfermarkt, Динамо заплатило за гравця 2 мільйони євро. У 2020 році кияни віддали Жерсона в оренду в турецький клуб Анкарагюджю. Після повернення люксембуржець став основним футболістом Динамо.