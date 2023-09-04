Родители сестер Музычук опровергли информацию о пропуске ЧМ и "наехали" на игрока сборной

С 5 по 11 сентября в Польше состоится командный чемпионат мира по шахматам. В нем примет участие сборная Украины и еще 11 команд.

Впрочем, сборная Украины сыграет на турнире не основным составом. Соревнования пропустят лидеры команды – Анна и Мария Музычук.

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Родители титулованных шахматисток опровергли информацию, что дело в деньгах

В комментариях под официальной заявкой на турнир игрок сборной Украины Наталья Жукова заявила, что причиной отсутствия звездных сестер стали их финансовые аппетиты, которые не смогла удовлетворить Федерация шахмат Украины.



Комментарий Наталии Жуковой / скриншот с фейсбука ФШУ

На это отреагировала мать титулованных спортсменок. Она заявила, что такая информация не соответствует действительности и обвинила Наталью в псевдопатриотизме, отметив, что до 2019 года она жила в Москве и поддерживала тесные отношения с оккупантами.

Также по запросу журналиста Трибуны Константина Варварика свой комментарий дал отец шахматисток Олег Музычук. Он объяснил, почему именно девушки пропустят соревнования и заявил, что дело не в деньгах:

Ничего особенного не произошло. Они отыграли очень сложный турнир, они устали и не могут играть. В этом основная причина. Тем более что многие основные команды отказалось от участия, основные спортсмены не играют, поэтому мы и не играем. А вы подумайте, сколько дней длится Кубок мира, пожалуйста? Это очень трудно – играть такие турниры, Кубок мира. Человек просто как выжатый лимон.

На уточняющий вопрос финансовых претензий Олег Музычук сослался на ответ своей жены.

Оба мнения были услышаны, но единственное, что можно констатировать – атмосфера вокруг сборной Украины точно не самая лучшая перед стартом турнира. Остается дождаться официальной версии Федерации шахмат Украины, которая должна поставить точку в этой неприятной ситуации.