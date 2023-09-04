Утім, збірна України зіграє на турнірі не основним складом. Змагання пропустять лідерки команди – Анна та Марія Музичук.

До теми Інтереси країни – не головне: чому сестри Музичук відмовилися грати за збірну України на ЧС

Батьки титулованих шахісток спростували інформацію, що справа у грошах

У коментарях під офіційною заявкою на турнір гравчиня збірної України Наталія Жукова заявила, що причиною відсутності зіркових сестер стали їх фінансові апетити, які не змогла задовольнити Федерація шахів України.



Коментар Наталії Жукової / скриншот із фейсбуку ФШУ

На це відреагувала мати титулованих спортсменок. Вона заявила, що така інформація не відповідає дійсності та звинуватила Наталію у псевдопатриотизмі, зазначивши, що вона до 2019 року жила в Москві та підтримувала тісні відносини з окупантами.

Також на запит журналіста Трибуни Костянтина Варварика свій коментар дав батько шахісток Олег Музичук. Він пояснив, чому саме дівчата пропустять змагання та заявив, що справа не у грошах:

Нічого особливого не сталося. Вони відіграли дуже складний турнір, вони втомлені та не можуть грати. У тому основна причина. Тим більше, що багато основних команд відмовилося від участі, основні спортсмени не грають, тому ми й не граємо. А ви подумайте, скільки днів триває Кубок світу, будь ласка? Це ж дуже важко – грати такі турніри, Кубок світу. Людина просто як вижатий лимон.

На уточнююче запитання щодо фінансових претензій Олег Музичук послався на відповідь своєї дружини.

Обидві думки було почуто, але єдине, що можна констатувати – атмосфера навколо збірної України точно не є найкращою перед стартом турніру. Залишається дочекатися офіційної версії Федерації шахів України, яка й має поставити крапку в цій неприємній ситуації.

Нагадаємо. Напередодні Кубка світу в Баку ФШУ надавала своїм спортсменам інструкцію, як поводитися з росіянами, які, на жаль, були присутні на турнірі. Свого часу сестри Музичук відмовилися підписати відкритий лист, у якому вимагалося посилити санкції проти спортсменів із країни-терористки. Саме після того випадку до дівчат в українських уболівальників виникає багато запитань та претензій.