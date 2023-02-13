Динамо не может подписать Параскива: родители футболиста против переезда в Украину
Источник:"ТаТакое"
Киевское Динамо пытается убедить Даниэля Параскива переехать из Румунии. Вроде бы киевлян уже договорились с его клубом, но теперь появилась новая проблема.
Румынский Германнштадт согласился продать 23-летнего нападающего в Динамо. Клуб Лиги 1 хочет получить при Даниеле Параскиве от киевлян один миллион евро.
Интересно прочитать "Кто-то ему хорошо поездил по ушам": тренер назвал "заоблачные" перспективы Супряги у Динамо
Массированный обстрел России внес свои коррективы
По информации журналиста Михаила Спиваковского, между сторонами проходят переговоры. Если бело-синим удалось убедить клуб отпустить Параскива, то в дело вмешались родители футболиста.
Его родные против переезда сына в страну, где идет война. Ситуацию осложнил последний массированный обстрел России. Ведь родители Даниэля дали слабину и согласились принять возможный переезд своего сына в Украину.
Интересно, что у Параскива есть действующий контракт с румынским клубом, рассчитанный до конца июня 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 800 тысяч евро.
Нынешний клуб Параскива Германнштадт играет в Лиге 1, где после 24 сыгранных поединков занимает лишь 13 место среди 16 команд. Клуб ведет борьбу за сохранение прописки в румынском первенстве.
Что известно о Даниеле Параскиве
- Всю свою карьеру проводит в родной Румынии. Поиграл за Вииторул, Лучаферул, ЧФР, Волунтари.
- Германнштадт выступает с января 2022 года, но сначала попал в этот клуб на правах аренды с ЧФР.
- Уже 1 июля 2022 года подписал полноценный контракт со своим нынешним клубом.
- В текущем сезоне Парасков провел за Германнштадт 25 матчей, в которых наколотил 10 голов и отдал 3 ассиста.