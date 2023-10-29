Інцидент з викраденням батьків Луїса Діаса стався 28 жовтня у Колумбії. Декілька озброєних чоловіків на мотоциклах вистежили машину в якій знаходилися батько та матір зірки Ліверпуля.

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Напад на батьків Діаса

Зловмисники перехопили автомобіль, пересіли та вивезли батьків Діаса у невідомому напрямку. Згодом стало відомо, що матір футболіста відпустили. Вона була дуже налякана, але почувалася задовільно.

Злочинці переслідують автомобіль батьків Діаса: дивіться відео

У місті, де відбулося викрадення, був оголошений план перехоплення. Пошуки батька колумбійського вінгера мерсисайдців продовжуються.

Це не перший випадок з викраденням родичів відомих футболістів. У країнах з нестабільної криміногенною ситуацією це відбувається доволі часто. Варто пригадати, як в Бразилії була викрадена матір ексзірки Реала Робіньо. Вона була в полоні злочинців 40 днів, поки форвард не заплатив викуп.

Зазначимо, що Луїс Діас став гравцем Ліверпуля в січні 2022 року. Мерсисайдці заплатили Порту за перехід вінгера 47 мільйонів євро. З того часі колумбієць зіграв за команду Клоппа 58 матчів, забив 14 голів та віддав 9 асистів. Портал Transfermarkt оцінює зірку Ліверпуля в 75 мільйонів євро.