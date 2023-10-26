В этом месяце в итальянском футболе разразился грандиозный скандал. Многие известные игроки были обвинены в ставках на матчи при своем участии.

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Тонали попался на прудах

Согласно правилам ФИФА и Федерации футбола Италии, ни один из футболистов не имеет права делать ставки на какие-либо матчи. Именно на этом попался лидер сборной Италии Сандро Тоналли.

23-летнего хавбека Ньюкасла обвинили в нелегальных ставках, ему угрожало около пяти лет дисквалификации. Впрочем, Сандро пошел на соглашение с федерацией, признав свое нарушение.

Мягкая дисквалификация в обмен на сделку

Это позволило ему значительно сократить срок бана. Федерация футбола Италии официально сообщила, что Тонали отстранен от футбола на 10 месяцев.

Кроме того, Сандро обязали пройти курс лечения от лудомания (зависимость от азартных игр) сроком 8 месяцев. Так итальянец должен провести 16 публичных выступлений относительно вреда от этой проблемы.

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Тонали пропустит Евро-2024

Таким образом, Тонал должен вернуться на поле в августе 2024 года. Это исключает его участие в остатке этого сезона АПЛ. Более того, Сандро не поможет Италии в отборочном матче на Евро с Украиной в ноябре.

При этом даже на сам чемпионат Европы, если "Скуадра Адзура" туда пройдет, Тонали не уедет. Напомним, что ранее по аналогичным обвинениям был отстранен на семь месяцев полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли.

Кто такой Сандро Тонали