Известный спортивный журналист Роберто Моралес во второй раз вступил в ряды ВСУ

Украинец чилийского происхождения стал частью украинской армии, защищающей нашу страну от российских окупантов. Роберто уже служил в зоне АТО семь лет тому назад.

Моралес вернулся в ВСУ

С начала полномасштабной войны многие члены спортивного сообщества встали на защиту Украины. Многие помогают в финансовом и гуманитарном плане, другие же берут в руки оружие и идут защищать Родину в рядах ВСУ.

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Именно по последнему пути решил пойти известный спортивный журналист Роберто Моралес. Ведущий популярного шоу на ютуб "ТаТоТаке" записал сообщение, в котором он рассказал о службе в армии Украины.

Я оказался на Житомирщине, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины и уже являюсь военнослужащим. Что ж, вторая каденция. Все должно быть хорошо и, в первую очередь, все должно быть Украина. Желаю удачи всем зрителям проекта. Еще увидимся. Возможно, это будет и нескоро, но в любом случае встретимся,

– говорится в обращении Роберто.

Биография Роберто Моралеса

Журналист родился в Запорожье и имеет чилийские корни. Его отец Карлос приехал из Чили в 1973 году и остался в Украине из-за государственного переворота на Родине.

В начале 90-х Роберто прожил несколько лет в Чили, где учился. Но потом журналист вернулся в Украину и завершил факультет "Новейшая история Украины" в Запорожском национальном университете.

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Моралес работал журналистом и комментатором на нескольких телеканалах. Более всего он стал известен во время работы на телеканале "Футбол" с 2010 по 2019 годы. Позже Роберто перешел работать комментатором на онлайн-сервис Megogo.

С прошлого года он также стал соведущим в ютуб-шоу "ТаТоТаке". Роберто уже служил в ВСУ и находился в зоне АТО в 2015-2016 годах.