Поляки заинтересованы услугами Андрея Шевченко с начала 2022 года. Представители Польского футбольного союза накануне уже контактировали с окружением Шевченко по поводу возможного назначения.

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Роберто Мартинес, недавно сватавшийся в сборную Испании, прокомментировал свое будущее возможное трудоустройство. Рассказал, что будет просто плыть по течению:

"У меня еще контракт до конца года с бельгийской федерацией. По состоянию на данный момент я не веду никаких разговоров. Формально переговоры возможны с января. У меня нет конкретных планов. На самом деле никогда не знаешь, что готовит тебе будущее", – поделился Мартинес.

Сборная Польши вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022 от сборной Франции (3:1), преодолев квартет, который они формировали со сборными из Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

Бывшие подопечные Роберто Мартинеса бельгийцы не смогли преодолеть барьер группового этапа на ЧМ-2022, хотя команда сеялась из первой корзины. А вот в 2018 году Мартинесу со сборной Бельгии удалось завоевать бронзу мундиаля. Тогда в матче за 3-е место они одолели сборную Англии (2:0).



