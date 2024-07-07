"Должны бросить вызов доминированию ПСЖ": экс-тренер Шахтера поставил цель перед новым клубом

Роберто Де Дзерби прокомментировал цели Марселя на предстоящий сезон в Лиге 1. Новый тренер собирается устроить конкуренцию ПСЖ.

Недавно руководство Марселя назначило нового главного тренера. Им стал экс-тренер донецкого Шахтера, Роберто Де Дзерби.

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Амбициозные планы Марселя на новый сезон

Тренер сообщил, что жители Марселя считают клуб самым важным во Франции.

Мы должны вернуть энтузиазм и бросить вызов доминированию ПСЖ. Я скажу игрокам, что мы должны заставить болельщиков гордиться нами. Тренировать Марсель – уникальная задача, ведь за тобой стоят люди. Я попытаюсь вернуть клуб в Европу,

– рассказал Де Дзерби.

В сезоне-2023/2024 Марсель занял 8-ю позицию в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что до этого Роберто Де Дзерби возглавлял английский Брайтон.