Нещодавно керівництво Марселя призначило нового головного тренера. Ним став екстренер донецького Шахтаря, Роберто Де Дзербі.

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Амбітні плани Марселя на новий сезон

Тренер повідомив, що мешканці Марселя вважають клуб найважливішим у Франції.

Ми маємо повернути ентузіазм і кинути виклик домінуванню ПСЖ. Я скажу гравцям, що ми повинні змусити вболівальників пишатися нами. Тренувати Марсель – унікальне завдання, адже за тобою стоять люди. Я спробую повернути клуб до Європи,

– розповів Де Дзербі.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Марсель посів 8-му позицію в турнірній таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, що до цього Роберто Де Дзербі очолював англійський Брайтон.