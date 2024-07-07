Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти, где команда Гарета Саутгейта победила благодаря единственному сейву от Джордана Пикфорда, который отразил удар защитника швейцарцев Мануэля Аканджи, пишет 24 Канал.

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Хорошо подготовился к матчу

Это спасение было результатом "домашней работы", которую выполнил вратарь сборной Англии. Во время матча в объектив камеры попала бутылка с водой, которую держал голкипер Эвертона – на ней были написаны фамилии всех швейцарских футболистов и угол, в который они должны пробивать.

В случае с игроком Манчестер Сити было необходимо прыгать влево. Именно так вратарь и сделал, в итоге, помог "трем львам" пройти в следующую стадию.



Пикфорд отразил пенальти благодаря подсказке на бутылке / Фото Getty Images

Отметим, что англичанин имел возможность отразить еще один удар с 11-метровой отметки. Он должен был прыгнуть в левый угол во время удара защитника Фабиана Шера, однако решил действовать в том эпизоде иначе, а швейцарец пробил в соответствии с записью на бутылке.

Интересно. Пикфорд не впервые применяет такой метод подсказок во время серии пенальти. Подобные шпаргалки он имел в 1/8 финала на чемпионате мира-2018 и в финале Евро-2020.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы-2024 сборная Англии встретится с Нидерландами. Матч состоится 10 июля и начнется в 22:00.