Недавно руководство Марселя назначило нового главного тренера. Им стал экс-тренер донецкого Шахтера, Роберто Де Дзерби.
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Амбициозные планы Марселя на новый сезон
Тренер сообщил, что жители Марселя считают клуб самым важным во Франции.
Мы должны вернуть энтузиазм и бросить вызов доминированию ПСЖ. Я скажу игрокам, что мы должны заставить болельщиков гордиться нами. Тренировать Марсель – уникальная задача, ведь за тобой стоят люди. Я попытаюсь вернуть клуб в Европу,
– рассказал Де Дзерби.
Напомним, что до этого Роберто Де Дзерби возглавлял английский Брайтон.