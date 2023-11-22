Руководство "Королевского клуба" хочет найти достойную замену Карлу Анчелотти, который, вероятно, вскоре возглавит сборную Бразилии. Контракт 64-летнего итальянского тренера с Реалом истекает в конце мая 2024-го.

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Неожиданный кандидат для Реала

Из Анчелотти Реал дважды выигрывал Лигу чемпионов и в общей сложности завоевал 10 трофеев.

Однако эра Анчелотти в мадридском клубе идет к своему логическому окончанию. Поэтому руководство "сливочных" рассматривает не одного кандидата взамен итальянскому специалисту. Среди них появился бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, тоже по национальности итальянец.

В мадридском клубе хотят найти наставника, который будет хорошо работать с молодыми футболистами. Поэтому в этот список наставников добавили бывшего коуча "горняков".

Правда, 44-летний наставник имеет контракт с английским Брайтоном, куда он перебрался после начала полномасштабной войны в Украине. Соглашение Де Дзерби с "чайками" рассчитано до конца июня 2026 года.

Во главе английского клуба Роберто провел 56 матчей. Де Дзерби не имеет опыта работы во главе испанского клуба. До этого работал только в родной стране, Украине и теперь в АПЛ.

Брайтон во главе с Де Дзерби идет на 8-м месте АПЛ после 12 туров текущего сезона-2023/2024 (19 набранных баллов).

К слову. Реал после 13 туров идет на втором месте Ла Лиги, набрав 32 балла. А это на 2 очка меньше, чем у неожиданного лидера сезона-2023/2024 Жироны. Превосходство "сливочных" над третьей Барселоной составляет тоже 2 пункта. Уже 26 ноября мадридский клуб сыграет на выезде против Кадиса в испанском первенстве.