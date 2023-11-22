Руководство "Королевского клуба" хочет найти достойную замену Карлу Анчелотти, который, вероятно, вскоре возглавит сборную Бразилии. Контракт 64-летнего итальянского тренера с Реалом истекает в конце мая 2024-го.
Читайте также Неубедительный Кепа еще подождет: сыграет ли Лунин в следующем матче Реала
Неожиданный кандидат для Реала
Из Анчелотти Реал дважды выигрывал Лигу чемпионов и в общей сложности завоевал 10 трофеев.
Однако эра Анчелотти в мадридском клубе идет к своему логическому окончанию. Поэтому руководство "сливочных" рассматривает не одного кандидата взамен итальянскому специалисту. Среди них появился бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, тоже по национальности итальянец.
В мадридском клубе хотят найти наставника, который будет хорошо работать с молодыми футболистами. Поэтому в этот список наставников добавили бывшего коуча "горняков".
Правда, 44-летний наставник имеет контракт с английским Брайтоном, куда он перебрался после начала полномасштабной войны в Украине. Соглашение Де Дзерби с "чайками" рассчитано до конца июня 2026 года.
Во главе английского клуба Роберто провел 56 матчей. Де Дзерби не имеет опыта работы во главе испанского клуба. До этого работал только в родной стране, Украине и теперь в АПЛ.
Брайтон во главе с Де Дзерби идет на 8-м месте АПЛ после 12 туров текущего сезона-2023/2024 (19 набранных баллов).