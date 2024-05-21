Экс-коуч Шахтера близок к тренерскому креслу Ювентуса
Источник:The Independent
Тренерская карьера Роберто Де Дзерби может продолжиться в новой команде. 44-летний тренер близок к возвращению в родную страну.
Накануне матча последнего тура АПЛ Брайтон – Манчестер Юнайтед, "чайки" объявили об уходе главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Сезон-2023/2024 станет последним для итальянца в Англии.
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Интерес из родной страны
В СМИ сообщают об интересе Ювентуса в сторону бывшего наставника донецкого Шахтера.
Напомним, что прекратил сотрудничество с известным тренером Массимилиано Аллегри. Он за три года добыл один трофей. 15 мая Ювентус торжествовал в Кубке Италии, победив в финале Аталанту со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил нападающий Душан Влахович.
Заинтересованный клуб 20 мая расписал боевую ничью с Болоньей – 3:3. "Старая синьора" выгрызла один балл, избежав поражения. Впереди у Ювентуса лишь один поединок против Монцы (25 мая). Туринский клуб после 37-ми сыгранных встреч набрали 68 очков и занимает 4-е место в таблице Серии А. Столько же баллов у третьей Болоньи.
В последнем сезоне Де Дзерби во главе Брайтона "чайки" заняли 11-е место в таблице английского первенства, набрав 48 баллов в 38-ми турах. В прошлом матче подопечные итальянского специалиста проиграли дома "красным дьяволам" со счетом 0:2.
Главное о тренерской карьере Де Дзерби
- Работу наставника Роберто Де Дзерби началась со скромного итальянского клуба Дарфо-Боарио в ноябре 2013 года.
- Позже он тренировал Палермо, Беневенто, Сассуоло.
- В конце мая 2021-го подписал контракт с донецким Шахтером. Однако не доработал с "горняками" полный срок соглашения. Все из-за начала полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия.
- В Украине успел добыть с "горняками" один трофей – Суперкубок страны в сезоне-2021/2022. Де Дзерби провел во главе "кротов" 30 матчей.
- 18 сентября 2022-го года возглавил Брайтон, с которым подписал контракт до конца сезона 2026-го года. Но сотрудничество завершилось на два года раньше.
- Именно во время его работы Брайтон впервые в своей истории вышел в еврокубки.
- "Чайки" под его руководством провели 59 поединков, не завоевав ни одного кубка.