Экс-коуч Шахтера близок к тренерскому креслу Ювентуса

Тренерская карьера Роберто Де Дзерби может продолжиться в новой команде. 44-летний тренер близок к возвращению в родную страну.

Накануне матча последнего тура АПЛ Брайтон – Манчестер Юнайтед, "чайки" объявили об уходе главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Сезон-2023/2024 станет последним для итальянца в Англии.

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В СМИ сообщают об интересе Ювентуса в сторону бывшего наставника донецкого Шахтера.

Напомним, что прекратил сотрудничество с известным тренером Массимилиано Аллегри. Он за три года добыл один трофей. 15 мая Ювентус торжествовал в Кубке Италии, победив в финале Аталанту со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил нападающий Душан Влахович.

Заинтересованный клуб 20 мая расписал боевую ничью с Болоньей – 3:3. "Старая синьора" выгрызла один балл, избежав поражения. Впереди у Ювентуса лишь один поединок против Монцы (25 мая). Туринский клуб после 37-ми сыгранных встреч набрали 68 очков и занимает 4-е место в таблице Серии А. Столько же баллов у третьей Болоньи.

В последнем сезоне Де Дзерби во главе Брайтона "чайки" заняли 11-е место в таблице английского первенства, набрав 48 баллов в 38-ми турах. В прошлом матче подопечные итальянского специалиста проиграли дома "красным дьяволам" со счетом 0:2.

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