Напередодні матчу останнього туру АПЛ Брайтон – Манчестер Юнайтед, "чайки" оголосили про звільнення головного тренера команди Роберто Де Дзербі. Сезон-2023/2024 стане останнім для італійця в Англії.
До теми Де Дзербі розірвав контракт з Брайтоном: де опиниться колишній тренер Шахтаря
Інтерес із рідної країни
У ЗМІ повідомляють про інтерес Ювентуса у бік колишнього наставника донецького Шахтаря.
Нагадаємо, що припинив співпрацю з відомим тренером Массіміліано Алегрі. Він за три роки здобув один трофей. 15 травня Ювентус тріумфував у Кубку Італії, перемігши у фіналі Аталанту з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив нападник Душан Влахович.
Зацікавлений клуб 20 травня розписав бойову нічию з Болонею – 3:3. "Стара синьйора" вигризла один бал, уникнувши поразки. Попереду Ювентус має лише один поєдинок проти Монці (25 травня). Туринський клуб після 37 зіграних зустрічей набрали 68 очок і посідає 4-е місце в таблиці Серії А. Стільки ж балів у третьої Болоньї.
В останньому сезоні Де Дзербі на чолі Брайтона "чайки" посіли 11-е місце в таблиці англійської першості, набравши 48 балів у 38 турах. У минулому матчі підопічні італійського фахівця програли вдома "червоним дияволам" із рахунком 0:2.
Головне про тренерську кар'єру Де Дзербі
- Роботу наставника Роберто Де Дзербі розпочалася зі скромного італійського клубу Дарфо-Боаріо у листопаді 2013 року.
- Пізніше він тренував Палермо, Беневенто, Сассуол.
- Наприкінці травня 2021-го підписав контракт із донецьким Шахтарем. Проте не доопрацював із "гірниками" повний термін угоди. Все через початок повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія.
- В Україні встиг здобути з "гірниками" один трофей – Суперкубок країни у сезоні-2021/2022. Де Дзербі провів на чолі "кротів" 30 матчів.
- 18 вересня 2022 року очолив Брайтон, з яким підписав контракт до кінця сезону 2026 року. Але співпраця завершилася на два роки раніше.
- Саме під час його роботи Брайтон уперше у своїй історії вийшов до єврокубків.
- "Чайки" під його керівництвом провели 59 поєдинків, не здобувши жодного кубка.