Спровоцировал бурную реакцию болельщиков: Де Дзерби нацелился на скандальный трансфер

Роберто Де Дзерби определился с возможными усилениями Марселя. Итальянец готовит предложение Манчестер Юнайтед.

Недавно руководство Марселя назначило нового главного тренера. Им стал экс-тренер донецкого Шахтера, Роберто Де Дзерби.

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Решится ли Марсель на скандальный трансфер

Манчестер Юнайтед выставил на продажу 22-летнего полузащитника Мейсона Гринвуда, которого Роберто Де Дзерби хочет видеть в своей команде. Английский клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро.

Однако Гринвуда обвиняют в домашнем насилии и сейчас он находился под арестом из-за избиения девушки. Позже против него закрыли уголовное дело.

Болельщики Марселя организовали онлайн-кампанию против трансфера Мейсона Гринвуда и запустили хэштег "Гринвуду Здесь Не Рады".

Мейсон Гринвуд провел сезон-2023/2023 на правах аренды в испанском Хетафе. Он сыграл 36 матчей, где забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что до этого Роберто Де Дзерби возглавлял английский Брайтон.