Недавно руководство Марселя назначило нового главного тренера. Им стал экс-тренер донецкого Шахтера, Роберто Де Дзерби.
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Решится ли Марсель на скандальный трансфер
Манчестер Юнайтед выставил на продажу 22-летнего полузащитника Мейсона Гринвуда, которого Роберто Де Дзерби хочет видеть в своей команде. Английский клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро.
Однако Гринвуда обвиняют в домашнем насилии и сейчас он находился под арестом из-за избиения девушки. Позже против него закрыли уголовное дело.
Болельщики Марселя организовали онлайн-кампанию против трансфера Мейсона Гринвуда и запустили хэштег "Гринвуду Здесь Не Рады".
Напомним, что до этого Роберто Де Дзерби возглавлял английский Брайтон.