Во вторник, 9 июля, на чемпионате Европы в Германии определится первый финалист. В Мюнхене встретятся сборные Испании и Франции.

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Пети: Мбаппе не эффективен при завершении атак

Накануне поединка легендарный полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился своим впечатлением от игры Килиана Мбаппе. По его мнению, форвард не должен носить капитанскую повязку.

Сейчас он недостоин статуса капитана, он берет на себя слишком мало ответственности на поле,

– заявил Пети.

Бывший полузащитник отметил неудовлетворительное физическое состояние Мбаппе.

"Он был не в лучшей физической форме с начала чемпионата Европы, и сломанный нос тоже мешает ему. Он совсем не эффективен при завершении атак. И соперники знают, как его остановить", – заявил Пети.

Напомним, что Килиан Мбаппе на Евро-2024 сыграл четыре матча, в которых забил один гол с пенальти и отдал один ассист.

Справка. Эммануэль Пети в составе сборной Франции становился чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000-го. Во время клубной карьеры хавбек защищал цвета Монако, Арсенала, Барселоны и Челси.

Отметим, что полуфинальный матч Евро-2024 Испания – Франция начнется в 22:00 по киевскому времени. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.