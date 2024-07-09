Нещодавно керівництво Марселя призначило нового головного тренера. Ним став екстренер донецького Шахтаря, Роберто Де Дзербі.
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Чи зважиться Марсель на скандальний трансфер
Манчестер Юнайтед виставив на продаж 22-річного півзахисника Мейсона Грінвуда, якого Роберто Де Дзербі хоче бачити у своїй команді. Англійський клуб пропонує за гравця 25 мільйонів євро.
Однак Грінвуда звинувачують у домашньому насиллі і наразі він перебував під арештом через побиття дівчини. Пізніше проти нього закрили кримінальну справу.
Вболівальники Марселя організували онлайн-кампанію проти трансферу Мейсона Грінвуда і запустили хештег "Грінвуду Тут Не Раді".
Нагадаємо, що до цього Роберто Де Дзербі очолював англійський Брайтон.