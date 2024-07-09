Нещодавно керівництво Марселя призначило нового головного тренера. Ним став екстренер донецького Шахтаря, Роберто Де Дзербі.

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Чи зважиться Марсель на скандальний трансфер

Манчестер Юнайтед виставив на продаж 22-річного півзахисника Мейсона Грінвуда, якого Роберто Де Дзербі хоче бачити у своїй команді. Англійський клуб пропонує за гравця 25 мільйонів євро.

Однак Грінвуда звинувачують у домашньому насиллі і наразі він перебував під арештом через побиття дівчини. Пізніше проти нього закрили кримінальну справу.

Вболівальники Марселя організували онлайн-кампанію проти трансферу Мейсона Грінвуда і запустили хештег "Грінвуду Тут Не Раді".

Довідка. Мейсон Грінвуд провів сезон-2023/2023 на правах оренди в іспанському Хетафе. Він зіграв 36 матчів, де забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що до цього Роберто Де Дзербі очолював англійський Брайтон.