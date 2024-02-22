Побил рекорд Месси: Левандовский переписал историю Барселоны

Польский нападающий каталонской Барселоны Роберт Левандовский стал самым возрастным автором гола каталонцев в плей-офф Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между Наполи и Барселоной (1:1) за каталонский клуб отметился голом Роберт Левандовский. Польский нападающий стал самым возрастным автором гола Барселоны в плей-офф Лиги чемпионов.

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Левандовский открыл счет на 60-й минуте встречи, забив гол в возрасте 35 лет и 184 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси, который в 33 года и 259 дней забил французскому ПСЖ в марте 2021 года также в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона, которая предыдущие два сезона не выходила из группы Лиги чемпионов, забила первый за 1078 дней гол в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира. Последний раз каталонцы забивали в вышеупомянутом противостоянии с ПСЖ в марте 2021 года.

Ответный матч между Барселоной и Наполи состоится на "Камп Ноу" 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.