У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Наполі та Барселоною (1:1) за каталонський клуб відзначився голом Роберт Левандовський. Польський нападник став найбільш віковим автором голу Барселони у плей-оф Ліги чемпіонів.
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Левандовський відкрив рахунок на 60-й хвилині зустрічі, забивши гол у віці 35 років та 184 дні. Попередній рекорд належав Ліонелю Мессі, який у 33 роки та 259 днів забив французькому ПСЖ у березні 2021 року також в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Матч-відповідь між Барселоною та Наполі відбудеться на "Камп Ноу" 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.