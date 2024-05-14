Роберт Левандовский в сезоне 2019/20 выступал за мюнхенскую Баварию. Вместе с “пивоварами” он оформил “требл”: выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

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Заслуженная награда Левандовского

Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров, повторив достижение легендарного Йохана Кройфа. Всего за сезон феноменальный бомбардир наколотил 55 голов в 47 матчах.

По итогам года Левандовский считался главным претендентом на завоевание "Золотого мяча". Однако из-за пандемии коронавируса вручение награды лучшему футболисту мира было отменено. В том же году был перенесен чемпионат Европы-2020.

По информации испанского издания Sport.es, France Football рассматривает возможность вручения "Золотого мяча" 2020 года польскому форварду. Окончательное решение будет принято в среду, 15 мая.

Отметим, что в 2021 году награду получил Лионель Месси, а Роберт Леввандовский занял второе место. Поэтому вручение "Золотого мяча" 2020 года будет справедливым решением французского журнала.