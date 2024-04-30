Хет-трик Роберта Левандовского принес Барселоне победу над Валенсией (4:2). Поляк прервал свою безголевую серию, которая длилась с 17 марта.

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Левандовский снова вошел в историю

Нападающий Барселоны стал пятым игроком в истории, которому удалось сделать хет-трик в Бундеслиге, Ла Лиге и Лиге чемпионов.

До него такие рекорды устанавливали Рой Макай (Депортиво Алавес, Бавария), Рауль Гонсалес (Реал, Шальке), Филиппе Коутиньо (Ливерпуль, Бавария, Барселона), Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия, Барселона).

Хет-трик также позволил Левандовскому сравняться с украинцем Артемом Довбыком из Жироны, который является лидером Ла Лиги по общему количеству голевых передач: 16 голов и 8 результативных передач против 19 голов и 5 результативных передач украинского нападающего.

Справка. В сезоне-2023/2024 Роберт Левандовский провел за Барселону 44 матча, в которых забил 23 гола и отдал 9 ассистов.

Напомним, что Левандовский перешел в Барселону в 2022 году. До этого поляк 8 лет играл в составе Баварии.