Роберт Левандовський у сезоні 2019/20 виступав за мюнхенську Баварію. Разом з "пивоварами" він оформив "требл": виграв Лігу чемпіонів, Бундеслігу та Кубок Німеччини.
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Заслужена нагорода Левандовського
Роберт Левандовський став найкращим бомбардиром у кожному з турнірів, повторивши досягнення легендарного Йохана Кройфа. Загалом за сезон феноменальний бомбардир наколотив 55 голів у 47 матчах.
За підсумком року Левандовський вважався головним претендентом на завоювання "Золотого м'яча". Однак через пандемію коронавірусу вручення нагороди найкращому футболісту світу було скасовано. Того ж року було перенесено чемпіонат Європи-2020.
За інформацією іспанського видання Sport.es, France Football розглядає можливість вручення "Золотого м'яча" 2020 року польському форварду. Остаточне рішення буде прийнято у середу, 15 травня.
Зазначимо, що у 2021 році нагороду отримав Ліонель Мессі, а Роберт Леввандовський зайняв друге місце. Тож вручення "Золотого м'яча" 2020 року буде справедливим рішенням французького журналу.
- Нагадаємо, що у 2022 році Роберт Левандовський став гравцем іспанської Барселони. 35-річний форвард продовжує забивати голи та оновлювати бомбардирські рекорди.
- На початку повномасштабної агресії Росії Левандовський підтримав Україну. Польський форвард грав із капітанською пов'язкою в кольорах українського прапора.