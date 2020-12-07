Лучший центрфорвард мира Роберт Левандовский мог оказаться в Украине. Игрок Баварии и сборной Польши практически перешел в харьковский Металлист.

Мирон Маркевич, бывший тренер Металлиста рассказал о том, как Роберт Левандовский мог переехать в Харьков. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Это интересно Роберт Левандовский: как польский мальчик стал легендой Бундеслиги

Осталось поставить подпись

Маркевич рассказал, что обратил внимание на Левандовского, когда тот выступал в молодежной сборной. Параллельно Роберт играл за скромный польский клуб Знич.

Бывший тренер Металлиста и сборной Украины заявил, что для перехода Левандовского в Металлист нужна была только подпись.

Левандовского впервые увидел в молодежной сборной Польши еще в 2007 году. Сразу дал задание приобрести Роберта. В 2008 уже почти договорились, осталось поставить подпись. Но в последний момент что-то не срослось,

– рассказал Маркевич.

Маркевич признался, что до сих пор жалеет, что Левандовский не перешел в Металлист.

"До сих пор жалею, потому что это прирожденный форвард. Быстрый, техничный, трудолюбивый и сильный. Конечно, в сборной Польши у него получается не так ярко, как в Баварии, потому что уровень партнеров, тех, кто подносят патроны – далеко не тот", – резюмировал тренер.

Что известно о карьере Левандовского

В 2008 году Левандовский перешел в польский Лех, за который выступал до 2010 года.

Впоследствии Роберт перешел в Боруссию Дортмунд. С 2014 года Левандовский выступает за Баварию, с которой получил больше всего титулов. В частности, в сезоне-2020/2021 он выиграл Лигу чемпионов.

Левандовский был фаворитом в борьбе за награду "Золотой мяч", но в 2020 году вручение премии отменили. Поляк – самый результативный легионер в истории Бундеслиги.