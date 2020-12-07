Найкращий центрфорвард світу Роберт Левандовський міг опинитися в Україні. Гравець Баварії та збірної Польщі практично перейшов у харківський Металіст.

Мирон Маркевич, колишній тренер Металіста, розповів про те, як Роберт Левандовський міг переїхати до Харкова. Про це повідомляє Gazeta.ua.

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Залишилося поставити підпис

Маркевич розповів, що звернув увагу на Левандовського, коли той виступав у молодіжній збірній. Паралельно Роберт грав за скромний польський клуб Зніч.

Колишній тренер Металіста та збірної України заявив, що для переходу Левандовського у Металіст потрібен був тільки підпис.

Левандовського вперше побачив у молодіжній збірній Польщі ще у 2007 році. Відразу дав завдання придбати Роберта. У 2008 вже майже домовилися, залишилося поставити підпис. Але в останню мить щось не зрослося,

– розповів Маркевич.

Маркевич зізнався, що досі шкодує, що Левандовський не перейшов у Металіст.

"Досі шкодую, бо це природжений форвард. Швидкий, технічний, працьовитий і сильний. Звісно, у збірній Польщі в нього виходить не так яскраво, як у Баварії, бо рівень партнерів, тих, хто підносять патрони – далеко не той", – резюмував тренер.

Що відомо про кар'єру Левандовського

У 2008 році Левандовський перейшов у польський Лех, за який виступав до 2010 року.

Згодом Роберт перейшов у Боруссію Дортмунд. З 2014 року Левандовський виступає за Баварію, з якою здобув найбільше титулів. Зокрема, у сезоні-2020/2021 він виграв Лігу чемпіонів.

Левандовський був фаворитом у боротьбі за нагороду "Золотий м'яч", але у 2020 році вручення премії скасували. Поляк – найрезультативніший легіонер в історії Бундесліги.