Роберт Левандовський ледь не перейшов у Металіст: неймовірна історія Маркевича
Найкращий центрфорвард світу Роберт Левандовський міг опинитися в Україні. Гравець Баварії та збірної Польщі практично перейшов у харківський Металіст.
Мирон Маркевич, колишній тренер Металіста, розповів про те, як Роберт Левандовський міг переїхати до Харкова. Про це повідомляє Gazeta.ua.
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Залишилося поставити підпис
Маркевич розповів, що звернув увагу на Левандовського, коли той виступав у молодіжній збірній. Паралельно Роберт грав за скромний польський клуб Зніч.
Колишній тренер Металіста та збірної України заявив, що для переходу Левандовського у Металіст потрібен був тільки підпис.
Левандовського вперше побачив у молодіжній збірній Польщі ще у 2007 році. Відразу дав завдання придбати Роберта. У 2008 вже майже домовилися, залишилося поставити підпис. Але в останню мить щось не зрослося,
– розповів Маркевич.
Маркевич зізнався, що досі шкодує, що Левандовський не перейшов у Металіст.
"Досі шкодую, бо це природжений форвард. Швидкий, технічний, працьовитий і сильний. Звісно, у збірній Польщі в нього виходить не так яскраво, як у Баварії, бо рівень партнерів, тих, хто підносять патрони – далеко не той", – резюмував тренер.
Що відомо про кар'єру Левандовського
У 2008 році Левандовський перейшов у польський Лех, за який виступав до 2010 року.
Згодом Роберт перейшов у Боруссію Дортмунд. З 2014 року Левандовський виступає за Баварію, з якою здобув найбільше титулів. Зокрема, у сезоні-2020/2021 він виграв Лігу чемпіонів.
Левандовський був фаворитом у боротьбі за нагороду "Золотий м'яч", але у 2020 році вручення премії скасували. Поляк – найрезультативніший легіонер в історії Бундесліги.
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