Роберт Левандовски родился 21 августа 1988 года в Варшаве. Заниматься футболом начал с 7 лет, и сегодня заслуженно в топе. Сегодня Роберту исполняется 32, и Спорт 24 предлагает вспомнить, как польский игрок стал звездой сборной и "Баварии".

Отец мальчика получил работу в Лешно, куда и переехал вместе с семьей. Там Роберту повезло попасть в свою первую команду, которая называлась "Партизан". После этого его позвали в варшавский клуб "Дельта", в свое время он играл за "Легию II", пишет 24 канал.

Это стоит увидеть: Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту

От "Легии" до "Баварии" через " Боруссию"

А за время работы в "Знич" показал по-настоящему хорошие результаты, сыграл в 62 матчах, при этом забив 36 голов. Благодаря своим стараниям, ему стали предлагать контракты клубы высшего дивизиона страны на выгодных условиях. В 2008 заслуженно получил статус "Открытие года".

Некоторые его коллеги утверждали, что Левандовски забивал много мячей, но при этом не был лидером. Играя за "Боруссию", Роберт набрал форму и стал главным козырем дортмундской команды. Сотрудничество с этим клубом существенно повлияло на развитие спортивной карьеры Роберта.

Роберт Левандовски – статистика

Получил Кубок Германии.

Выиграл чемпионат страны – дважды.

Получил 2-е место в борьбе за Суперкубок.

Попал в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Трижды был признан лучшим бомбардиром.

За 131 матч забил 74 гола противнику.

До лета 2010 года за Левандовски уже охотились многие европейские клубы. Среди желающих выкупить поляка были и российские ЦСКА и "Зенит". Но Роберт выбрал дортмундскую "Боруссию", которой он достался недорого – всего за 4,75 миллиона евро.



Роберт Левандовски – и в Боруссии заслуженно стал лучшим

Дебютный сезон в Бундеслиге для поляка получился непростым – долгое время Левандовски был запасным, и за весь сезон забил только 8 голов, однако впервые стал чемпионом Германии. 22 сентября 2015 года Левандовски вошел в историю, оформив самый быстрый пента-трик в истории ведущих европейских чемпионатов – он забил 5 голов в ворота "Вольфсбурга" с 51 по 60 минуту.

Счастливый номер 9

В следующие 3 сезона Роберт уже забивал не меньше 20 голов за сезон, еще раз выиграв чемпионскую медаль Бундеслиги, а также в 2013-м году дошел с командой до финала Лиги чемпионов.

Долгое время "Боруссия" пыталась продлить контракт с Левандовски, но Роберт твердо решил переехать из Дортмунда.

Левандовски и "Бавария"

После появления Роберта Левандовски в Мюнхене, специалисты единогласно решили, что пришла пора присвоить ему звание лучшей "девятки" современности – этот номер указан у него на спине.



В "Баварии" Левандовски не устает ставить новые рекорды

Роберт Левандовски является единственным поляком, который забил за национальную сборную более 50-ти голов, и в ближайшем будущем к этой отметке никто добраться не сможет, поскольку Олимп уже занят.

Играл за сборную Польши во время Евро-2012. В отборе на чемпионат Европы 2016 года Левандовски забил 13 голов, став лучшим бомбардиром отборочного цикла.

В финальной части Евро-2016 сборная Польши с Левандовски в составе добралась до четвертьфинала – сам Роберт сыграл 5 полных матчей на турнире. В отборе на чемпионат мира Левандовски установил рекорд европейских отборочных циклов, забив в десяти матчах 16 голов.

Личная жизнь Роберта Левандовски

Роберт женат. Около двух лет Роберт Левандовски встречался с Анной Стачурска. Их свадьба состоялась в 2013 году и стала настоящим событием в стране.

Что известно о жене Левандовски

Жена имеет черный пояс по каратэ, не менее 35 медалей с чемпионатов мира и Европы. Получила кандидатскую степень в области физической культуры.

Через 4 года совместной жизни подарила мужу дочь Клару. Для своей семьи футболист построил большой дом, расположенный рядом с Мазурскими Озерами.

В Польше есть свои "супруги Бекхэмы"

Роберта и Анну очень любят в родной стране, часто сравнивают с семьей Дэвида Бекхэма. Спортсмены являются образцовой парой во всем – Анна присутствует на всех матчах мужа и всячески поддерживает его.

Пара вместе посещает светские мероприятия, ведет здоровый образ жизни. У Анны есть свой бренд Foods by Ann, который она продвигает в Instagram. Словом – Роберту повезло.